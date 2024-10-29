الامارات | محمد بن راشد: قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحول وطنية نحو اقتصاد المعرفة.. واليوم نعيش هذا الواقع ونقطف ثمرة التحول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، قبل 25 عاماً رأينا بأن التقنية ستكون هي أساس الإقتصاد .. وأساس الإعلام .. وأساس المعرفة .. وأساس التنمية والتطور ..

وأضاف سموه "قبل 25 عاماً أطلقنا مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة .. أطلقنا مدينة دبي للإنترنت".

وتابع سموه قائلاً "قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحول وطنية نحو اقتصاد المعرفة".

واختتم سموه قائلاً "اليوم نعيش هذا الواقع .. ونقطف ثمرة التحول .. وتستفيد الأجيال الجديدة من استعدادنا قبل 25 عاماً لهذه التحولات .. الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل".