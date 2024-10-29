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إصابة نحو 150 شخصًا في انفجار منشأة للألعاب النارية جنوب غربي الهند

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واس - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 150 شخصًا، في انفجار منشأة لتخزين الألعاب النارية جنوب غربي الهند.
وذكرت الشرطة الهندية أن أكثر من 150 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار، في حين أن إصابة ثمانية أشخاص منهم خطيرة.
ووقع الانفجار عندما اشتعلت النيران في منشأة لتخزين الألعاب النارية في منطقة كاسارجود عاصمة ولاية كيرالا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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