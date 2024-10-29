شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نحو 150 شخصًا في انفجار منشأة للألعاب النارية جنوب غربي الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 150 شخصًا، في انفجار منشأة لتخزين الألعاب النارية جنوب غربي الهند.

وذكرت الشرطة الهندية أن أكثر من 150 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار، في حين أن إصابة ثمانية أشخاص منهم خطيرة.

ووقع الانفجار عندما اشتعلت النيران في منشأة لتخزين الألعاب النارية في منطقة كاسارجود عاصمة ولاية كيرالا.