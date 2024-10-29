ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان السعودي محمد عبده الجمهور محبيه بإعلان إستعداده لطرح أغنية عاطفية جديدة، لتكون الأولى بعد غيابه عن الساحة الفنية بسبب رحلة علاجه من مرض السرطان.

وأعلن محمد عبده الخبر السعيد للجمهور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب من دون الكشف عن التفاصيل: "ما شاهدته ولمسته في قطار الحرمين إعجاز وإنجاز تعدى مستوى قطارات العالم خدمات أرضيه وداخلية وكرم يليق بالمضيف. كنت وعائلتي في غمرة من الحفاوة والمحبه من جميع العاملين طوال الرحلة. حقنا اليوم أن نفتخر بأن لدينا قطارات سعودية. انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل (المدينه)".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحلة علاجه من السرطان.. محمد عبده بمفاجأة مميزة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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