ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان والقنصل الفخري لجزر السيشل عبد الجليل ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي ما بدا هلقد.

تحدث عبد الجليل عن زواجه قبل يضع أعوام مشيرا الى ان زوجته بعيدة عن الاضواء وماذا قال عن ابنتيه؟

تكلم عن شخصيته الجدية وعن تعامله مع المحبين باحترام وقال انه ليس مغرور بفنه ولا حتى بمركزه الديبلوماسي معتبرا انه بعدما تم تعييه كـ قنصل اصبح اكثر تواضعاً وهادئا اكثر.

علق على مشاكل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مشيرا ان ما يحصل معيب ومشين واضاف: الي استحوا ماتوا

تحدث عن الفنانة فلة الجزائرية معتبرا انها سلطانة بالفن واشار ان مشكلة الانتاج التي تواجهها بدأت قبل سنوات عديدة وعلق على تهديدها بالانتحار مشيرا الى ان انهاء الانسان لحياته "كفر" لذلك يجب ان تلجأ الى الله وتسلمه مشاكلها واشار الى انها تخطئ بحق نفسها ونصحها ان تنتبه الى صحتها.

اشار عبد الجليل انه كان يبارك لكل الفنانين والان لم يعد يبارك لاي فنان وتحدث عن بعض اخلاقيات الفنانين.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- عبد الجليل : فلة الجزائرية أخطأت بحق نفسها وما حصل بين شيرين وحسام حبيب أمر مشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.