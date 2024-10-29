نيقولا معوض يتحدث عما يحدث بـ صور بغضب.. وماذا عن منزل شقيقته؟

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل اللبناني نيقولا معوض عن غضبه وحزنه الشديد لما يحدث في مدينة صور، والضـ ـربات التي تتلقاها في هذه الحـ ـرب، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وشارك نيقولا معوض الجمهور صوراً للخريطة المنشورة، وعلق متحدثاً عن منزل شقيقته: "منزل شقيقتي في صور، منازل أصدقائي، جيراننا، ذكرياتنا، كل شيء. كلا، ما من نشاط لـ"حـ ـزب الله" في المدينة، قد يمتلك "الحـــ*ـزب" عدداً من المكاتب التي يُمكن أنّ تستهدفها إسـ ـرائيل لأننا كلنا نعلم أنّها قادرة على القيام بذلك، ولكن، فإنّ هدفها الواضح والوحيد هو الدمّار بحدّ ذاته".