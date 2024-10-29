مصرع عنصر حوثي باشتباكات مع بائعي قات في نقطة تحصيل ضرائب شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - نقطة تفتيش (الأميرة) في منطقة السحول شمالي إب (إرشيفية)

لقي عنصر حوثي مصرعه في اشتباكات مع بائعي قات في إحدى نقاط المليشيا في منطقة السحول شمالي مدينة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن متحصلي الضرائب التابعين لمليشيا الحوثي في منطقة السحول، شمالي إب، دخلوا أمس الاثنين في خلاف مع بائعي قات على مبلغ الضريبة.

وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية قامت باحتجاز القات، بعد رفض الباعة دفع ضرائب مضاعفة تريد المليشيا فرضها عليهم بالقوة وتصل إلى ثلث كلفة القات.

وذكرت المصادر أن خلافاً نشب بين العناصر الحوثية والباعة على إثر ذلك ليتصاعد إلى استخدام السلاح بين الجانبين.

وتابعت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر حوثي من متحصلي الضرائب يُدعى "مبارك عبدالله أبو الحسن"، فيما لاذ الباعة بالفرار عقب الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا عاودت في وقت لاحق ونفذت حملة أمنية إلى منطقة أحوال الثلاث بمدينة إب وقامت باختطاف شخص يُدعى "مصطفى البخيتي" وأحد أقاربه بتهمة الاشتراك في حادثة تبادل إطلاق النار مع عناصرها في نقطة تحصيل الضرائب.

ويشكو بائعو القات من الضرائب المضاعفة التي تفرضها عليهم مليشيا الحوثي في نقاط التحصيل بمداخل المدن ومواقع البيع الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة فيما تعرض آخرون للإفلاس.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن إجمالي مايتم توريده شهرياً للمليشيا من ضريبة القات في محافظة إب يبلغ 520 مليون ريال (نحو مليون دولار) شهرياً، غير تلك التي يتم فرضها على الباعة بصورة تعسفية في الأسواق والنقاط.