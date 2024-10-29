شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستقبلية ستضم مزيجا غريبا من المكونات والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر العديد من اللاعبين معرض CES 2025 بحماس كبير ليس فقط يُقال إننا سنحصل على سلسلة RTX 50 من Nvidia، ولكن يجب أن نرى أيضًا بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب من الجيل التالي تظهر لأول مرة خلال الحدث.

ومع ذلك، وفقًا لتسريب جديد، قد لا تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التالي هذه من الجيل التالي في جميع المجالات، مع وجود الكثير من المعالجات للاختيار من بينها، فقد ينتهي بنا الأمر بتكوينات تركز على وحدات معالجة الرسومات الجديدة مع الالتزام بوحدات المعالجة المركزية القديمة.

نظرًا لأن Intel من المقرر أن تطلق إصدارات الكمبيوتر المحمول من Arrow Lake في أوائل عام 2025، وتعمل AMD على Ryzen AI 300 Max، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة الوحشية في CES 2025، لكن Golden Pig Upgrade Pack على Weibo يختلف.

وتمت مشاركة هذا لأول مرة بواسطة VideoCardz ، في حين أن هذا المستخدم كان مصدرًا موثوقًا به إلى حد ما لتسريبات الأجهزة حتى الآن، فمن المهم أن نأخذ كل ذلك بقليل من الشك.

وفقًا للمسرب، قد نرى في المقام الأول أجهزة كمبيوتر محمولة تستخدم سلسلة RTX 50 من Nvidia، ولكن حتى الإصدارات المتطورة قد تختار الالتزام بوحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل السابق ، ويتضمن ذلك شرائح مثل Raptor Lake المحدثة من Intel أو Zen 4 من AMD تحت اسم Ryzen 8000. وبشكل أكثر تحديدًا، يشير المسرب إلى Core i7-14650HX وZen 4 من AMD.

ومن المؤكد أن هذا سيكون تكوينًا غير متوقع ، ويُقال إن كل من AMD وIntel ستكشفان عن شرائح أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التالي خلال معرض CES 2025، لذا فمن المنطقي أن نرى مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة يجمعون بين هذه الرقائق وأفضل بطاقات الرسومات من Nvidia .

ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الأسباب لمثل هذه الاختيارات التصميمية.

بالنسبة للمبتدئين، يُنظر إلى الجيل الحالي من وحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية على أنه مخيب للآمال إلى حد كبير، وإذا كانت نظيراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ستحقق مكاسب مماثلة من جيل إلى جيل، فقد لا يشعر مصنعو أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالحاجة إلى تقديم هذه الترقيات بأي سعة كبيرة ، ومن المؤكد أن أحدث الرقائق ستكون أكثر تكلفة، لذا فإن هذا أيضًا عامل.

وهناك أيضًا العديد من أجيال وحدات المعالجة المركزية الحديثة للكمبيوتر المحمول للاختيار من بينها، وبين العديد من الرقائق التي أصدرتها AMD في العامين الماضيين بالإضافة إلى تحديثات Lunar Lake وMeteor Lake وRaptor Lake من Intel.

وإذا لم يكن هناك فرق كبير، فقد يركز المصنعون على تحقيق تحسينات في الأداء من خلال وحدات معالجة الرسومات من الجيل التالي مع خفض التكاليف واستخدام وحدات المعالجة المركزية من الجيل الأخير.

و إذا لم تتوافق بعض إصدارات الأجهزة مع بعضها البعض، فقد نفوت فرصة رؤية وحدات المعالجة المركزية من الجيل التالي مقترنة ببطاقات الرسوميات من الجيل التالي ولن نرى أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه تظهر إلا في وقت لاحق من العام. ومن المفترض أن يقدم معرض CES 2025 في يناير جميع الإجابات.