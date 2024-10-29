شكرا لقرائتكم خبر عن غارات وقصف مدفعى وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل محلية فلسطينية بأن غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق الغربية لشمال مدينة غزة. ومن ناحية أخرى شنت مدفعية الاحتلال قصفا مدفعيا متواصلا يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إن 7 فلسطينيين استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الإثنين، بأن الاحتلال استهدف بصاروخ مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

كما أصيب فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في جباليا البلد، وقصف منزلا في منطقة بلوك 7 شرق المخيم.

وأضافت "وفا" أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، كما قصفت محيط عيادة شهداء حي الزيتون. وأصيب طفل برصاص من طائرة مسيرة للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.