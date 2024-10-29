شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فى قصف للاحتلال على منزلين بـ"بيت لاهيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إن 7 فلسطينيين استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الإثنين، بأن الاحتلال استهدف بصاروخ مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

كما أصيب فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في جباليا البلد، وقصف منزلا في منطقة بلوك 7 شرق المخيم.

وأضافت "وفا" أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، كما قصفت محيط عيادة شهداء حي الزيتون. وأصيب طفل برصاص من طائرة مسيرة للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونسف عدة منازل بالمنطقة ذاتها، بالتزامن مع غارات عنيفة شرق رفح.