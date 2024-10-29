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حزب الله يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين بمستعمرتى كريات شمونة وروش بينا

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القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبنانى، استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتى كريات شمونة، وروش بينا.

وذكر حزب الله ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ، أطلق الحزب رشقة صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، ومسيّرة انقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا أصابت هدفها بدقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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