شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين بمستعمرتى كريات شمونة وروش بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبنانى، استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتى كريات شمونة، وروش بينا.

وذكر حزب الله ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ، أطلق الحزب رشقة صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، ومسيّرة انقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا أصابت هدفها بدقة.