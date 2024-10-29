تكنولوجيا: ابل تطلق جيل جديد من ملحقات Magic بمنافذ USB C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم عن الإصدارات الجديدة من لوحة مفاتيح، وفارة وأيضاً لوحة اللمس من سلسلة Magic، والتي تأتي بتغيير رئيسي في تبني معايير منافذ USB C للإتصال.

قدمت ابل في الحدث اليوم جهاز iMac M4 الجديد مع عدد من الملحقات الجديدة التي تأتي بتغيير رئيسي مع منفذ USB C، لدعم أجهزة ماك.

وتتوفر الإصدارات الجديدة من لوحة مفاتيح Magic، ولوحة اللمس Magic وأيضاً فارة Magic باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود.

ولقد قدمت ابل أجهزة Mac منذ فترة بمنافذ USB C، ومن ثم توسعت ابل بدعم هذه المعايير في أجهزة الآيباد، كما بدأت في دعم هواتف iPhone العام الماضي بمنافذ USB C أيضاً.

من جانب أخر إستمرت ابل في دفع الملحقات التي تدعم منافذ Lightning بالرغم من مرور بضعة سنوات على دعم معايير منافذ USB C في أجهزة ماك، حتى مع إطلاق iMac M3 في الخريف الماضي والذي جاء مع لوحة مفاتيح Magic تدعم معايير Lightning للشحن.

يذكر أن ابل تبدأ في شحن الجيل الجديد من ملحقات Magic التي أعلن عنها اليوم والتي تأتي بمنفذ USB C بدءاً من 8 من شهر نوفمبر المقبل.

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