صدور حكم بسجن سعد الصغير لـ 3 سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة بهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرارها بسجن الفنان المصري سعد الصغير، لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، وذلك خلال وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان سعد الصغير قد أنكر التهم الموجهة له بتعاطي المخدرات، وقال: "أنا في حياتي مشربتش سجاير، وعمري في حياتي ما شربت حشيش، ولو بشرب حشيش يا فندم إديني إعدام"، الا انه تمت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، وهو مسجون منذ شهر أيلول الماضي بهذه القضية.