هل يحيي عمرو دياب ليلة رأس السنة في لبنان ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريح صادر عن الفنان المصري عمرو دياب، ومفاده أنه سيحيي ليلة رأس السنة مع جمهوره في لبنان.



ولا مصدر رسمي لهذا التصريح، لكنه متداول بشكل مكثف.

ونتمنى أن يتم ذلك، على أمل أن تهدأ الاوضاع في لبنان ويعم السلام فيه.

وكان عمرو دياب قد أحيا في شهر آب/أغسطس من عام 2023 أول حفل له في لبنان، بعد غياب دام 12 سنة، ثم أحيا هذا العام حفلاً ثانياً، مع الإشارة إلى أن لـ عمرو دياب جمهوراً كبيراً في لبنان.