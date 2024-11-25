ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تصريح صادر عن الفنان المصري عمرو دياب، ومفاده أنه سيحيي ليلة رأس السنة مع جمهوره في لبنان.
ولا مصدر رسمي لهذا التصريح، لكنه متداول بشكل مكثف.
ونتمنى أن يتم ذلك، على أمل أن تهدأ الاوضاع في لبنان ويعم السلام فيه.
وكان عمرو دياب قد أحيا في شهر آب/أغسطس من عام 2023 أول حفل له في لبنان، بعد غياب دام 12 سنة، ثم أحيا هذا العام حفلاً ثانياً، مع الإشارة إلى أن لـ عمرو دياب جمهوراً كبيراً في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحيي عمرو دياب ليلة رأس السنة في لبنان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.