هايدي الجندي تطلق أغنية " جامد "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية هايدي الجندي بعنوان "جامد" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي - رومنسي، وتناولت موضوع الحب ونظرة الأنثى لشريكها.



صُورت أغنية "جامد" على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وظهرت هايدي الجندي بإطلالة مختلفة.

وأعربت هايدي الجندي عن سعادتها بأغنية "جامد" التي وصفتها بالأغنية القريبة من قلبها، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور العربي.

أغنية "جامد" من كلمات السيد علي والحان محمد العشري وتوزيع مؤمن ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن بين كلمات الأغنية:

"تاني هدور واقلب عليك الدنيا مش هسكت

ما هو انت جي من عالم غير التانيين

ولو تلف بلاد هفضل وراك و مش سيباك

لو انت ف اخر الدنيا معاك لو رحت فين"