شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق Mac mini M4.. أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل، لإطلاق أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي من نوع M4، هذا الأسبوع، حيث تشير الشائعات إلى أن ابل ستكشف النقاب عن أجهزة Mac متعددة تعمل بنظام M4، بما في ذلك جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة للمبتدئين، وجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M4 Pro وM4 Max.

إطلاق جهاز Mac Mini

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إطلاق جهاز Mac Mini جديد تمامًا في متغيرات M4 وM4 Pro، إلى جانب جهاز iMac مطور بمعالج M4، و يعد جهاز Mac Mini القادم أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي من Apple على الإطلاق، وفقًا للتسريبات.

وقد ذكر الخبير مارك جورمان، أنه على الرغم من أن هذا سيكون أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي في عالم ابل، إلا أنه سيجلب أيضًا تغييرًا في التصميم لم نشهده منذ عام 2010.

مواصفات Mac mini M4

من المتوقع أن يكون جهاز Mac mini M4 القادم من ابل، أحد أكثر التصميمات إحكاما وكفاءة حتى الآن، ومن المقرر أن يتميز الجهاز بشريحة M4 من ابل، والتي من المتوقع أن توفر زيادة كبيرة في السرعة مقارنة بالأجيال السابقة مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 أنوية ووحدة معالجة رسومية مكونة من 10 أنوية ومحرك عصبي محسن مكون من 16 نواة، وهو مثالي للمهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من المقرر أيضًا إعادة تصميم M4 Mac mini بشكل كبير، مما يقلل من حجمه إلى ما يقرب من نصف الطراز الحالي، مما يجعله قابلاً للمقارنة تقريبًا في الحجم بجهاز Apple TV.

تصميم Mac mini M4

و قد يكون أطول قليلاً من طراز Mac mini السابق لاستيعاب المكونات الداخلية، كما سيركز الاتصال على USB-C، حيث من المتوقع إزالة منافذ USB-A التقليدية، مما يترك خمسة منافذ USB-C ومخرج HDMI وEthernet ومقبس سماعة رأس، و قد يحمل غلافًا من الألومنيوم.

ويزعم التقرير أن جهاز Mac mini الجديد هو في الأساس جهاز iPad Pro في صندوق صغير، و يستفيد هذا النهج من متطلبات الطاقة المنخفضة للسيليكون الداخلي للشركة.

ومن بين التحديثات البارزة الأخرى دمج نظام التشغيل macOS 15، المعروف باسم "Sequoia"، والذي سيجلب ميزات الذكاء الاصطناعي المحسّنة، وقدرات Siri الجديدة، والأداء المحسّن في جميع المجالات، بما يتماشى مع محرك Neural Engine المتقدم لجهاز Mac mini.

سعر Mac mini M4

من المرجح أن يبدأ السعر عند حوالي 599 دولارًا، بما يتماشى مع جهاز M2 Mac mini الحالي، وقد تعلن Apple عن جهاز M4 Mac mini في وقت مبكر من نهاية أكتوبر 2024، مع بدء الشحن في نوفمبر.

قد يضع هذا الإصدار جهاز M4 Mac mini كخيار جذاب لكل من المستخدمين العاديين والمحترفين الذين يبحثون عن حوسبة سطح مكتب قوية في عامل شكل أصغر وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.