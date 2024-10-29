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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف على منزلين شمال غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، استهدف منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
في السياق، تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف تجاه منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا وجباليا والنصيرات ورفح، مخلفاً أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل كثيف تجاه شاطىء مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون والبلدة القديمة في مدينة قلقيلية ومخيم الدهيشة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه منازل الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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