شكرا لقرائتكم خبر عن حتى التاسعة مساءً.. أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك مراكز رهاط - مدركة - هدى الشام، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر، حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.





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يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.