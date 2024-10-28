شكرا لمتابعة خبر عن جموع المسلمين يؤدون نسكهم وسط الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول مشاهد مهيبة لجموع المسلمين يؤدون نسكهم وسط هطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام.

وشهدت مكة المكرمة اليوم مشاهد روحانية رائعة، حيث تزيّنت الكعبة المشرفة بمياه الأمطار التي انهمرت على الحرم المكي، مضيفة أجواء من الخشوع والرهبة بين جموع المصلين والطائفين.

واستقبل الحرم المكي أمواج الزائرين الذين اغتنموا هذه الفرصة للتضرع والدعاء وسط الأجواء الروحانية المهيبة التى عمت المكان.