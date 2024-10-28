شكرا لمتابعة خبر عن معيدة سعودية : الصينيون يعملون لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت المعيدة للغة الصينية في جامعة الملك خالد، وصال القرني، أنها كانت تعمل في شركة سعودية-صينية، وكانت ساعات عملها 8 ساعات يوميًا، على عكس الصينيين.

وأوضحت وصال خلال مداخلتها عبر برنامج «الراصد» : “كنت أمشي من دوامي 5 العصر، فيما كان الصينيون يعملون لمدة 12 ساعة يوميًا حتى الساعة التاسعة مساءً، لأن هدفهم هو الإنجاز مهما امتدت ساعات العمل.

وبسؤالها عن التحديات التي واجهتها في تعلم اللغة الصينية، أجابت ، في مجتمعنا عندما نتخذ قرارًا لتعلم اللغة الصينية، نجد فئة معارضة، بحجة أن اللغة من أصعب لغات العالم وليس بها أي تجارب في المملكة .

وأضافت : “التحدي الثاني أن اللغة الصينية بعيدة عن أي لغتنا الأم أو أي لغة أخرى، وليس بها هجاء أو حروفمثل لغتنا العربية، فهي تعتمد على الرموز، ولاحقًا تعلمنا الرموز ومعانيها” .