حزب الله أعلن استهداف قوات إسرائيلية ثلاث مرّات شرقي بلدة مركبا بالصواريخ

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية".

كما أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 وللمرة الثانية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية".

وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024 وللمرة الثالثة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية".