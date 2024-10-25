وزع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين تقرير اللجنة الرقم 28، وفيه ان عدد "الغارات خلال 24 ساعة بلغ 125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان تركّزت بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي إلى 11085 اعتداء. وبلغ عدد الشهداء 41 شهيدا و 133 جريحا".

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير لجنة الطوارئ: 125 غارة جوية خلال 24 ساعة و41 شهيدا و133 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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