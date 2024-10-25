حزب الله: قصفنا مستعمرة كتسرين واستهدفنا تجمعات لقوات العدو في قاعدة بيت هلل ومستعمرة المنارة وعند عبّارة كفركلا

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية".

إلى ذلك، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية".