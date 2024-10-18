أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية فجر يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على تجمعات ‏لجنود العدو في مدينة صفد المحتلة وأوقعوا فيهم عدد من القتلى والجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: هاجمنا فجر اليوم بالمسيّرات تجمعات ‏لجنود العدو في صفد وأوقعنا فيهم قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.