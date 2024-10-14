افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن "قصف اسرائيلي فجرا على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة وجبل العلام. كما تم القاء القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق". من جهة أخرى، استمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي الاسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل".

كانت هذه تفاصيل خبر قصف لأطراف الناقورة وعلما الشعب وجبلي اللبونة والعلام فجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.