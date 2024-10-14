شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين": فترتان لصلاة الرجال والنساء في الروضة الشريفة بحجز مسبق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على أهمية حجز مواعيد مسبقة عبر تطبيق "نسك" للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك نظراً لمحدودية المساحة والعدد المسموح به، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الزوار من أداء الصلاة في هذا المكان المقدس.

مواقيت الصلاة بالروضة الشريفة

وحددت الهيئة مواعيد زيارة الروضة الشريفة وفق تقسيمات زمنية تضمن السلاسة والراحة للزوار من الرجال والنساء. بالنسبة للرجال، تمتد الفترة الأولى من الساعة 12:30 صباحاً حتى صلاة الفجر، بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 11:30 ظهراً وتستمر حتى صلاة العشاء.

أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الفترة الأولى من الساعة 5:30 فجراً حتى الساعة 11 صباحاً، تليها الفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً حتى منتصف الليل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لتنظيم الحشود وتحقيق أعلى مستويات الأمان والراحة للزوار، مما يسهم في تقديم تجربة روحية متميزة داخل المسجد النبوي.