المنطقة العسكرية الأولى تحتفل بذكرى ثورة 14 أكتوبر وقائدها يجدد العهد بالحفاظ على المكتسبات الوطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم الاثنين، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الـ61 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، فيما جدد قائدها اللواء الركن صالح طميس بالحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وفي الحفل الذي أقيم بمقر قيادة اللواء 101 شرطة جوية بسيئون، وحضره عدد من القيادات المدنية والعسكرية، استعرض قائد المنطقة اللواء طيمس، جهود قيادة ومنتسبي المنطقة العسكرية الأولى إلى جانب اخوانهم في الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار في مناطق وادي وصحراء حضرموت.

وجدد اللواء طميس "العهد والوفاء للقيادة السياسية بالحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها ثورتي أكتوبر وسبتمبر المجيدتين والسير على خطى شهدائها"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وشهد الحفل فقرات فنية وشعرية وعرض عسكري لوحدات رمزية من اللواء.