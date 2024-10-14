تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13 يأتي بإصدار كوالكوم المخصص Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس هاتف OnePlus 13 قريباً للأسواق برقاقة كوالكوم المخصصة Snapdragon 8 Elite والتي تأتي بتعزيز الكفاءة.

ينطلق حدث كوالكوم “Snapdragon Summit” في 21 من شهر أكتوبر، لكشف النقاب عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 أو التي تعرف برقاقة Snapdragon 8 Elite.

ويعد هاتف OnePlus 13 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق بالإصدار الجديد من رقاقات كوالكوم المميزة.

ولقد أوضح “Cai Zuxuan” من وان بلس أن هاتف الشركة القادم OnePlus 13 سيأتي بإصدار مخصص من رقاقة كوالكوم، والذي يستهدف جلب تحسينات أعلى في كفاءة إستهلاك الطاقة، على أن ينافس هذا الإصدار رقاقة ابل A18 Pro.

ومن المقرر أن تقدم وان بلس اثنان من النماذج من هاتف OnePlus 13 حيث يأتي النموذج الأول بالإصدار الأصلي من رقاقة كوالكوم والذي يتميز بكفاءة أقل في إستهلاك الطاقة مقارنة بالإصدار المخصص.

من جانب أخر كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن نموذجي رقاقة Snapdragon 8 Elite، حيث سجلت الرقاقة بأرقام SM8750 وSM8750P، حيث يدل حرف “P” على النموذج الذي يأتي بتعزيز لكفاءة إستهلاك البطارية.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أشارت إلى خطط وان بلس لدعم OnePlus 13 بثلاثة كاميرات خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وشاشة 2K LTPO بتصميم منحني، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ايضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5840 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وأيضاً الشحن اللاسلكي.

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