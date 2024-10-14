شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة العيد الوطني 14 اكتوبر المجيد... والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أحيي وأترحم على المناضلين العظماء الذين نالو شرف هذا التاريخ وصنعو منه يوما عظيما نتفاخر به جيل من بعد جيل ..
إن ثورة أكتوبر كانت هدفها الاستقلال من الاستعمار والتحرير من الذل والعبودية و الظلم والقمع الذي كان يتعرض له الشعب من الاحتلال المستيطن انذاك ..
فقد كانت المغريات كثيرة لإستمرار الإستعمار في عدن إلا أن قرار الرجال و الأحرار الشرفاء كان ( فوهة البندقية ) و عدم القبول بالعيش تحت المذلة وهم مسلوبين الارادة والقرار ، وحتى لا يورث هذا العار والاحتلال للاجيال القادمة ..
فنأسف أن تأتي هذه الذكرى العظيمة والشعب يعيش أسوء ظروف الحياة وأصعبها ويتجرع الفقر والهوان والمذلة بسبب تردي الخدمات وإنهيار العملة ، حتى أن البعض اليوم يتندم ويتحسر على مافعله الأباء الابطال بدل الفرحة والافتخار .
فكان لابد بهذه المناسبة من توجيه رسالة عاجلة للقيادة الحالية والحكومة بشكل خاص بأن تتدارك ما يمكن تداركه قبل فوان الأوان وأن يعاملو الله بهذا الشعب، ووضع الحلول المناسبة، وإصلاح منظومة الدولة وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية بالشكل المطلوب وكبح جماح الفاسدين الذي عبثو بالوطن وحياة المواطنين وإنقاذهم من خط الفقر والإنهيار الإقتصادي بدلا عن الخطابات المزيفة عشية كل مناسبة.
وضاح الشرفي ...
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