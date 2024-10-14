الحديدة..مقتل طفل أثناء مشاركته في تدريب عسكري لمليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل في السادسة عشر من عمره، بعيار ناري، أثناء مشاركته في تدريب عسكري لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن الطفل (إسماعيل بليحي ـ 16عاماً)، قتل الأحد، بعيار ناري أثناء مشاركته في مناورة عسكرية نفذتها مليشيا الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وأضافت المصادر أن الطفل قتل في المناورة العسكرية التي نفذتها المليشيا في منطقة الفرس، جنوب غرب منطقة المدمن، بمديرية التحيتا.

وجاءت الحادثة بعد يومين من إصابة طالب في محافظة إب، بطلق ناري أثناء مشاركته في تدريب عسكري للحوثيين داخل إحدى مدارس مديرية السياني جنوبي المحافظة.

يُذكر أن مليشيا الحوثي، ومع استمرارها في استغلال الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل إقامة دورات عسكرية تُجبر كل فئات المجتمع في مناطق سيطرتها المشاركة فيها في إطار ما تسميه "التعبئة العامة".