ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون حفل زفاف لاحدى العائلات المعروفة في دولة قطر واختارت لهذه المناسبة فستاناً رائعاً جعلها تبرز رشاقة جسمها. وتميز الفستان ذو اللون الاخضر الفاتح بأنه ضيق على الجسم مطرز بحبوب من الكريستال في الجزء الاعلى منه وبالريش الناعم من الجزء السفلي منه كما تم تحديد الخصر بحزام رفيع وناعم. ونسقت ديانا مع الاطلالة بعض قطع المجوهرات لاستكمال اللوك واعتمدت نسريحة الشعر المرفوع لابراز موديل الفستان.

وتم تداول صور ديانا من الزفاف بشكل كبير واشاد الجمهور باختيارها لهذا الفستان لانه لاق بها كثيرا.

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون تتألق بفستان رائع خلال إحيائها حفل زفاف في قطر... ورشاقتها حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.