حجة..مليشيا الحوثي تختطف أسرة مكونة من 5 أفراد من أبناء حجور قبل سفرهم إلى مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي عائلة مكونة من 5 أشخاص من أبناء حجور بمديرية كشر في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، بينما كانت تنوي السفر لحضور زفاف ابنها المقيم في مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، إشراق المقطري، نقلاً عن شهود عيان، إن أطقم عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة "العبسية" قامت بمحاصرة المواطن "يحيى علي حسين السعيدي" وعائلته المكونة من زوجته وابنته جوهرة وطفلتيها هنادي وعهود، من أبناء حجور بحجة، أثناء سفرهم لحضور حفل زفاف ابنهم في مأرب.

وأضافت أن عناصر المليشيا احتجزت الأسرة على طريق (العبسية ـ حوث ـ عمران)، واقتادتها إلى مركزها الأمني بمنطقة العبسية وأخضعتها للتحقيق ولا تزال تحتجزهم بشكل غير قانوني، بتهمة أن ابنهم مؤيد للشرعية والتحالف.

ونقلت المقطري عن أهالي حجور قولهم أن من تبقى من السكان وخاصة النساء في المنطقة ـ التي احتلتها المليشيا مطلع عام 2019م ـ يتعرضون لتعسفات حوثية دائمة ويخضعون للرقابة والملاحقة، ناهيك عن الحرمان من أي مساعدة وغوث انساني، بعد أن تم تفجير منازلهم، وتهجير أو اعتقال الرجال في تلك المناطق.