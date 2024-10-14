شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني": أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل. حالة المناطق خلال الأمطار وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات وخفيفة على محافظة تربة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والخرج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

