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في أقل من 24 ساعة.. ثاني طائرة إغاثية سعودية تصل لمساعدة الشعب اللبناني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية الثانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، بعد أن غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة الإغاثية على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الشعب اللبناني قبل الإقلاع - مركز الملك سلمان (إكس)
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الشعب اللبناني قبل الإقلاع - مركز الملك سلمان (إكس)
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MO Nasa

MO Nasa

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