شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 24 ساعة.. ثاني طائرة إغاثية سعودية تصل لمساعدة الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية

وتحمل الطائرة الإغاثية على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، بعد أن غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتحمل الطائرة الإغاثية على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.