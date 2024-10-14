شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جرير» إلى 308.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الثالث من 2024 بنسبة 4%، إلى 308.2 مليون ريال، مقابل 296.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 1% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 7.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وأضافت أن برغم النمو في إجمالي الربح بنسبة 7.9% فقد حقق صافي الربح زيادة بنسبة 4% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وأشارت إلى أن على الرغم من الزيادة الطفيفة في المبيعات بنسبة 0.6% فقط، في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 57.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التغير الإيجابي في المزيج البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية الأعلى نسبيا مثل أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية، وأيضا بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين.
وأوضحت أن برغم الزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية إلا أن نسب الزيادة فيها أقل بكثير من الزيادة في مجمل الربح مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أكبر من الارتفاع في إجمالي الربح، إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.
وأفادت بأن رغم ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.5%، وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، فقد انخفض صافي الربح انخفاضا طفيفا بواقع 0.2% في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 1% فقط إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 7.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وأضافت أن برغم النمو في إجمالي الربح بنسبة 7.9% فقد حقق صافي الربح زيادة بنسبة 4% متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وأشارت إلى أن على الرغم من الزيادة الطفيفة في المبيعات بنسبة 0.6% فقط، في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلا أن النمو في إجمالي الربح بلغ 57.9% والذي يعود بصورة أساسية إلى التغير الإيجابي في المزيج البيعي لصالح الأقسام ذات الربحية الأعلى نسبيا مثل أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية، وأيضا بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين.
وأوضحت أن برغم الزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية إلا أن نسب الزيادة فيها أقل بكثير من الزيادة في مجمل الربح مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أكبر من الارتفاع في إجمالي الربح، إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.
وأفادت بأن رغم ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.5%، وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، فقد انخفض صافي الربح انخفاضا طفيفا بواقع 0.2% في الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.