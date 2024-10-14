انت الان تتابع خبر من دهوك إلى واسط.. أرقام عن التصويت الخاص لانتخابات كردستان الجمعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستعرض الخليج 365، ارقامًا عن التصويت الخاص المؤمل انطلاقه يوم الجمعة والذي يشمل الكرد المتواجدين خارج إقليم كردستان او في محافظات وأماكن داخل الإقليم لكن بعيدا عن أماكن سكناهم كالقوات الأمنية والنازحين وغيرهم.سيشارك في التصويت الخاص 215 الف ناخب، وهو مايعادل حوالي 7.5% من اجمالي الناخبين المشمولين بالتصويت في كردستان.

وينطلق التصويت الخاص لانتخابات إقليم كردستان، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، ضمن 165 مركزا انتخابيا، موزعة على 749 محطة انتخابية.

ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم كردستان التصويت، ويمكن للناخبين في التصويت الخاص للإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى، حيث توزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:

أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركزا انتخابيا و306 محطة انتخابية.

السليمانية 57 مركزا انتخابيا و276 محطة اقتراع.

دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.

حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.

بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.

نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات اقتراع

كركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.

ديالى مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.

واسط مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.

وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

