انت الان تتابع خبر واشنطن توصل رسالة الى تل ابيب بشأن "صورة المرجع الأعلى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب السفير الأميركي السابق لدى العراق، روبرت فورد: "أنا صدمت من القناة الإسرائيلية بأن سماحة آية الله السيستاني يُستهدف. المسؤولون الأميركيون صدموا لأن قناة تلفزيونية إسرائيلية كانت لديها مثل هذه الفكرة"، مشيرا الى انه "يعتقد بأن واشنطن أوصلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بألا يفكروا بشيء من هذا القبيل وأن يتوخوا الحذر بأي استهداف للمنطقة".وأشار إلى أن السيستاني يحظى باحترام "إدارات أميركية مختلفة، مثل إدارة جورج بوش، وباراك أوباما، وحتى إدارة دونالد ترامب، كانت لديها انطباعات إيجابية بشأن اعتدال وحكمة آية الله السيستاني"، بحسبما نقلت الحرة عن فورد.

من جانبه، حاول سفير الكيان السابق في واشنطن داني ايالون "تبرئة حكومته" من هذه الإساءة، مدعيا ان "القناة الرابعة عشر قناة خاصة ويمتلكها رجل أعمال له أفكار متشددة في إسرائيل، وحكومة إسرائيل ليست منخرطة في هذا الأمر".

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية لا تتبنى موقف القناة الرابعة عشر التلفزيونية حول استهداف السيستاني، وأن إسرائيل ليس لديها شيء ضد العراق أو ضده"، مبينا ان "الرسالة وصلت الى القناة، ولن تكرر الخطأ".

بالمقابل، يشكك مراقبون ومختصون بالتحليل السياسي والجيوستراتيجي، بالرواية الإسرائيلية فيما يخص الإساءة للمرجع الأعلى، ويؤكدون أن ذهاب القناة الإسرائيلية لذلك هو نوع من محاولات جس النبض ومحاولة استفزاز العراق لجره الى الحرب، خصوصا وان القناة 14 مقربة من نتنياهو.