زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومترًا من "ليفونكا" الواقعة جنوب جزر فيجي، وكانت على عمق 614.5 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.