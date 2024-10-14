أشار‏ محافظ بعلبك الهرمل، إلى أنّ "بمواكبة من الصليب الأحمر يرافقهم خضر، وبإشراف الوزراء في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ناصر ياسين وعباس الحج حسن، انطلقت قافلة من 5 شاحنات تحمل كميّةً من المساعدات، تقدمة الإمارات، تركيا، الهيئة العلية للإغاثة، نادين ويلسون نجيم؛ ليتمّ توزيعها ضمن محافظة بعلبك الهرمل على النّازحين".

كانت هذه تفاصيل خبر خضر: انطلاق قافلة من 5 شاحنات تحمل مساعدات لتوزيعها ضمن بعلبك الهرمل على النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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