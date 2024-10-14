بري يتلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري يتلقى إتصالاً هاتفياً من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

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