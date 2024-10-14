«السجل العقاري» يطلق تطبيقه الإلكتروني لتسهيل رحلة المستفيدين

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الدمام - شريف احمد - أطلق السجل العقاري النسخة التجريبية لتطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية، الذي يأتي ضمن إستراتيجية السجل العقاري ورؤيته في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الخدمات العقارية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات السجل العقاري من خلال القنوات الرقمية المختلفة.يتضمن تطبيق السجل العقاري عددًا من الخدمات المتنوعة، حيث يتيح للمستفيدين في المناطق العقارية المعلنة تسجيل عقاراتهم وتحديد مواقعها بشكل دقيق، وتنفيذ التصرفات العقارية من بيع، أو شراء، أو رهن، وخدمات إدارة العقار من فرز ودمج، إضافة إلى الاطلاع على قوائم الملاك، والبحث عن معلومات العقار، وغيرها من الخدمات المتنوعة.وقال الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، إن إطلاق التطبيق يأتي ضمن جهود السجل العقاري في تسهيل تجربة المستفيدين عبر توفير قنوات رقمية متنوعة يكون السجل العقاري فيها أقرب للمستفيدين، ويسهل رحلتهم في تسجيل العقارات، وتنفيذ التصرفات العقارية، والاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل العقاري.وبيّن السليمان أن إطلاق التطبيق يواكب إستراتيجية السجل العقاري في التحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات للإسهام في استدامة القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ودعا الراغبين في الاستفادة والوصول إلى خدمات السجل العقاري الدخول من خلال منصة السجل العقاري، أو تحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات الخاص بنظام أبل أو أندرويد.