وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الإثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، كلاوس شواب.
وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
