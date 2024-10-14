شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الإثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

