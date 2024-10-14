افادت القناة 12 الاسرائيلية بأن طائرة "إل عال" كانت تستعد للهبوط بمطار بن غوريون تابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ التي اطلقت من لبنان. هذا وافادت وسائل اعلام اسرائيلية عن توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: طائرة "إل عال" كانت تستعد للهبوط بمطار بن غوريون تابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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