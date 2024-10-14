أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بلدة الطيبة، العديسة، قليا، قناريت، حولا، انصار".
هذا وأفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على علو منخفض فوق البقاع وصولاً الى الهرمل
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية وتحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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