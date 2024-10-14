"النشرة": غارات إسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية وتحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بلدة الطيبة، العديسة، قليا، قناريت، حولا، انصار".

هذا وأفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الإسرائيلي المسير يحلق على علو منخفض فوق البقاع وصولاً الى الهرمل