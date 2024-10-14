شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستمرار تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين خصوصًا في شمال قطاع غزة.

وبينت المنظمة أن هذه الجرائم تأتي في إطار محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. جرائم إسرائيل في فلسطين وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار هذا العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه أسفر عن استشهاد أكثر من 42,654 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100.000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ودعت إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل قوة الاحتلال، ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي كما جددت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته، وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.

كما شددت على ضرورة وضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.