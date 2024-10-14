تكنولوجيا: vivo تعلن رسمياً عن هواتف vivo X200 Pro وX200 Pro mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً اليوم عن هواتف vivo X200 Pro وvivo X200 Pro mini التي تنطلق بتركيز خاص على تعزيز الآداء في التصوير وتسجيل الفيديو.

ينطلق هاتف vivo X200 Pro اليوم بألوان الأسود، والرمادي، والأبيض إلى جانب اللون الأزرق Sapphire الذي يظهر بشكل أمواج البحر مع تغيير الإضاءة المحيطة، وذلك بفضل التصميم الزجاجي العائم للهاتف.

بينما يتوفر هاتف vivo X200 Pro mini بألوان الأخضر التيتانيوم، والوردي، على أن يتميز الهاتف بتصميم زجاجي ثلجي في الجهة الخلفية.

كما يتميز هاتف vivo X200 Pro بإنحناء في الجهات الأربعة من الشاشة بحجم 6.78 إنش، بينما يأتي X200 Pro mini بتصميم مسطح بحجم شاشة 6.31 إنش.

ومع الحجم الكبير لشاشة vivo X200 Pro يضم إطارات في محيط الشاشة بسُمك 1.63مم، مع دعم تقنية LTPO ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، كما يصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 4500 nits، وتدعم تقنية Dolby Vision.

وينطلق هاتفي vivo X200 Pro وvivo X200 Pro mini برقاقة معالج Dimensity 9400 الجديدة من MediaTek، مع معالج مساعد مطور من vivo.

كما تقدم vivo هاتف X200 Pro بواجهة OriginOS 5 التي تأتي بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي مع مميزات Origin Island، ورسم دائرة للبحث.

أيضاً تدعم Vivo الهاتفين بالجيل الثالث من بطاريات “Silico Anode”، ويضم X200 Pro بطارية بقدرة 6000 mAh، بينما يضم هاتف X200 Pro mini بطارية بقدرة 5700 mAh، ويدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

ويضم vivo X200 Pro إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتقنية Zeiss T، كما يضم معالج الصور V3+ imaging،أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony LYT-818 رئيسي بحجم 1/1.28 إنش، وفتحة عدسات f/1.57 مع دعم تقنية “Optical Precision Calibration”.

كما تدعم شريحة V3+ تسجيل فيديو “4K HDR Cinematic Portrait” على أن يدعم تسجيل فيديو سينمائي عند معدل 120 إطار لكل ثانية بالحركة البطيئة، أو تسجيل فيديو 4K HDR Dolby Vision عند معدل 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً يدعم هاتفي X200 Pro بعد بؤري كامل عند دقة 4K وعمق 10بت Log عند 60 إطار لكل ثانية، وتأتي الترقية الأكبر في كاميرة هاتف X200 Pro المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل وعدسات “Zeiss APO telephoto”.

كما يأتي هاتف X200 Pro mini بكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.95، وبعد بؤري 70مم، وفتحة عدسات f/2.6، كما تدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 3 مرات، أيضاً تتضمن الإعدادات كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.0، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0.

وتبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف vivo X200 Pro اليوم على أن يبدأ الشحن في 19 من أكتوبر بإختيارات في الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، كما يتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، كما يتوفر إصدار يدعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 748 دولار.

كما تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز لهاتف vivo X200 Pro mini اليوم على يبدأ شحن الهاتف في 25 من أكتوبر، ويتوفر بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

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