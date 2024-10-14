شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص في غارة للاحتلال الإسرائيلي هي الأولى على شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مقتل تسعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على شمال لبنان.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة ايطو قضاء زغرتا "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة شخص بجروح.. ولا تزال أعمال الإغاثة ورفع الانقاض مستمرة.

وتعد الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة ايطو في قضاء زغرتا هي الأولى على شمال لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام ذكرت أن "الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة أيطو بشمال البلاد أسفرت بحسب معلومات أولية عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة". غارات عنيفة

بدأت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان. كما أغار للمرة الأولى على منزل في بلدة ايطو في قضاء زغرتا في شمال لبنان.