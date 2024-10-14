شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصين تطور توربينات رياح بحرية عائمة بإمكانات هائلة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير توربينات رياح بحرية عائمة

توسيع نطاق طاقة الرياح

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين تطوير توربينات رياح بحرية عائمة، تعد الأقوى على مستوى العالم.وأشارت إلى أنها تتميز بقدرة توليد للطاقة الكهربائية تبلغ 20 ميجاوات، خرجت من خط الإنتاج في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو.وأوضحت، أن توربينات الرياح المذكورة تتميز بشكل مستقل بعجلة رياح يبلغ قطرها 260 مترًا وتنتشر على مساحة تقدر بـ 53100 متر مربع، ما يعادل نحو 7 ملاعب قياسية لكرة القدم.وأضافت: يمكن للتوربين الواحد توليد 62 مليون كيلووات من الطاقة الكهربائية سنويًّا تكفي لتزويد حوالي 37 ألف أسرة.كما يوفر استخدام 25 ألف طن من الفحم فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 62 ألف طن.وبفضل المنصة العائمة شبه الغاطسة ونظام الإرساء المعزز بتكنولوجيات التحكم والاستشعار الذكية، يعمل التوربين المذكور على توسيع نطاق طاقة الرياح إلى المياه العميقة، ما يضمن التشغيل المستقر.