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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصين تطور توربينات رياح بحرية عائمة بإمكانات هائلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين تطوير توربينات رياح بحرية عائمة، تعد الأقوى على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنها تتميز بقدرة توليد للطاقة الكهربائية تبلغ 20 ميجاوات، خرجت من خط الإنتاج في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو.
وأضافت: يمكن للتوربين الواحد توليد 62 مليون كيلووات من الطاقة الكهربائية سنويًّا تكفي لتزويد حوالي 37 ألف أسرة.
وبفضل المنصة العائمة شبه الغاطسة ونظام الإرساء المعزز بتكنولوجيات التحكم والاستشعار الذكية، يعمل التوربين المذكور على توسيع نطاق طاقة الرياح إلى المياه العميقة، ما يضمن التشغيل المستقر.
وأشارت إلى أنها تتميز بقدرة توليد للطاقة الكهربائية تبلغ 20 ميجاوات، خرجت من خط الإنتاج في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو.
تطوير توربينات رياح بحرية عائمةوأوضحت، أن توربينات الرياح المذكورة تتميز بشكل مستقل بعجلة رياح يبلغ قطرها 260 مترًا وتنتشر على مساحة تقدر بـ 53100 متر مربع، ما يعادل نحو 7 ملاعب قياسية لكرة القدم.
وأضافت: يمكن للتوربين الواحد توليد 62 مليون كيلووات من الطاقة الكهربائية سنويًّا تكفي لتزويد حوالي 37 ألف أسرة.
توسيع نطاق طاقة الرياحكما يوفر استخدام 25 ألف طن من الفحم فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 62 ألف طن.
وبفضل المنصة العائمة شبه الغاطسة ونظام الإرساء المعزز بتكنولوجيات التحكم والاستشعار الذكية، يعمل التوربين المذكور على توسيع نطاق طاقة الرياح إلى المياه العميقة، ما يضمن التشغيل المستقر.