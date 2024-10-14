شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر شاحنة مساعدات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضررت شاحنة ضمن قافلة مساعدات اليوم الاثنين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم بأن إحدى شاحنات المساعدات التي كانت متجهة نحو رأس بعلبك أصيبت بأضرار نتيجة غارة على بلدة العين في جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح. جنوب لبنان وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.