اصحاب الصيدليات في بعلبك الهرمل ناشدوا شركات الادوية لتغطية النقص الحاصل في الصيدليات

ناشد اصحاب الصيدليات في محافظة بعلبك الهرمل شركات الادوية "لتغطية النقص الحاصل في الصيدليات بسبب عدم وصول مندوبي الشركات الى المحافظة خوفاً من القصف التي تتعرض له المحافظة".

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