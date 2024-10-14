شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 410 كيلوجرامات من القات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة.

فيما أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بعسير تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. مادة الحشيش المخدر وفي محافظة جدة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.